Цена Rosie the Robot (ROSIE)
Текущая цена Rosie the Robot (ROSIE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15.71K USD. Цена ROSIE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rosie the Robot:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 72.72 USD
- Изменение цены Rosie the Robot в течение дня составляет -0.56%
- Оборотное предложение составляет 999.22M USD
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За сегодня изменение цены Rosie the Robot на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rosie the Robot на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rosie the Robot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rosie the Robot на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.56%
|30 дней
|$ 0
|-21.72%
|60 дней
|$ 0
|+14.01%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rosie the Robot: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.16%
-0.56%
+16.98%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.
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