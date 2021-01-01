Токеномика Ronout (RONOUT)
Информация о Ronout (RONOUT)
Meet our friend RON.
He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON.
But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose.
He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT.
That’s the story. Simple as that.
What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box.
Now it’s up to you!
Токеномика и анализ цен Ronout (RONOUT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ronout (RONOUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Ronout (RONOUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Ronout (RONOUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RONOUT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RONOUT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RONOUT, изучите текущую цену RONOUT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.