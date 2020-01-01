Токеномика RoboPepe (ROBOPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о RoboPepe (ROBOPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RoboPepe (ROBOPEPE) RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain. RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse. To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community. Our mission to revolutionize meme culture with AI technology Официальный сайт: https://robopepe.app/ Купить ROBOPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен RoboPepe (ROBOPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RoboPepe (ROBOPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 636,79K $ 636,79K $ 636,79K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 636,79K $ 636,79K $ 636,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RoboPepe (ROBOPEPE)

Токеномика RoboPepe (ROBOPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RoboPepe (ROBOPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROBOPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROBOPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROBOPEPE, изучите текущую цену ROBOPEPE!

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