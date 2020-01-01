Токеномика RoboHero (ROBO)

Токеномика RoboHero (ROBO)

Откройте для себя ключевую информацию о RoboHero (ROBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RoboHero (ROBO)

RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.

Официальный сайт:
https://robohero.io/
Whitepaper:
https://robohero.gitbook.io/robohero-marketing-resources/info/pitchdeck

Токеномика и анализ цен RoboHero (ROBO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RoboHero (ROBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51,42K
$ 51,42K$ 51,42K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 480,76M
$ 480,76M$ 480,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 106,96K
$ 106,96K$ 106,96K
Исторический максимум:
$ 0,03765838
$ 0,03765838$ 0,03765838
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010696
$ 0,00010696$ 0,00010696

Токеномика RoboHero (ROBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RoboHero (ROBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROBO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROBO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROBO, изучите текущую цену ROBO!

Прогноз цены ROBO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.