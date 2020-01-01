Токеномика RoboHero (ROBO)
Информация о RoboHero (ROBO)
RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.
Токеномика и анализ цен RoboHero (ROBO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене RoboHero (ROBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика RoboHero (ROBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики RoboHero (ROBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ROBO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ROBO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROBO, изучите текущую цену ROBO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.