Токеномика RoboHero (ROBO) Откройте для себя ключевую информацию о RoboHero (ROBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RoboHero (ROBO) RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map. Официальный сайт: https://robohero.io/ Whitepaper: https://robohero.gitbook.io/robohero-marketing-resources/info/pitchdeck Купить ROBO сейчас!

Токеномика и анализ цен RoboHero (ROBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RoboHero (ROBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,42K $ 51,42K $ 51,42K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 480,76M $ 480,76M $ 480,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,96K $ 106,96K $ 106,96K Исторический максимум: $ 0,03765838 $ 0,03765838 $ 0,03765838 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010696 $ 0,00010696 $ 0,00010696 Узнайте больше о цене RoboHero (ROBO)

Токеномика RoboHero (ROBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RoboHero (ROBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROBO, изучите текущую цену ROBO!

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