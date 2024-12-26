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Цена Robo Inu Finance (RBIF)

USD

График цены Robo Inu Finance (RBIF) в реальном времени

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-1.00%(1D)

Цена Robo Inu Finance (RBIF) сегодня

Текущая цена Robo Inu Finance (RBIF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 503.60K USD. Цена RBIF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Robo Inu Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 348.30 USD
- Изменение цены Robo Inu Finance в течение дня составляет -1.03%
- Оборотное предложение составляет 57,826.09T USD

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Ценовые показатели Robo Inu Finance (RBIF) - USD

За сегодня изменение цены Robo Inu Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Robo Inu Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Robo Inu Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Robo Inu Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.03%
30 дней$ 0+9.56%
60 дней$ 0+7.24%
90 дней$ 0--

Анализ цен Robo Inu Finance (RBIF)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Robo Inu Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

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-1.03%

-16.28%

Рыночная информация Robo Inu Finance (RBIF)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 503.60K
$ 503.60K$ 503.60K

$ 348.30
$ 348.30$ 348.30

57,826.09T
57,826.09T 57,826.09T

Что такое Robo Inu Finance (RBIF)

ROBO INU FINANCE is one of the many financial projects being spearheaded by ROBO GLOBAL INVESTMENT PTE LTD. Beyond the individuals, ROBO GLOBAL INVESTMENT aspires to create an open ecosystem where anyone, including you, can gain financial freedom. ROBO INU FINANCE leverages on blockchain technology to enhance the lives of individuals and business operations.

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Источник Robo Inu Finance (RBIF)

Официальный веб-сайт

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RBIF на местную валюту

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