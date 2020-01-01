Токеномика RIZE (RIZE) Откройте для себя ключевую информацию о RIZE (RIZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RIZE (RIZE) T-RIZE is an institutional-grade tokenization platform designed for the compliant tokenization and distribution of real-world assets (RWAs). It allows asset owners to tokenize projects and enables investors to access fractional ownership with onchain lifecycle management. The platform integrates with regulated distributors for compliant primary and secondary market access. It is further enhanced by a privacy-preserving decentralized machine learning infrastructure that accelerates due diligence, risk assessment, and valuation of tokenized assets. Официальный сайт: https://rizenet.io/ Whitepaper: https://github.com/T-RIZE-Group/rize-whitepaper/blob/main/RIZE%20Utility%20Token%20White%20Paper.pdf Купить RIZE сейчас!

Токеномика и анализ цен RIZE (RIZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RIZE (RIZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,95M $ 17,95M $ 17,95M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 851,09M $ 851,09M $ 851,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,47M $ 105,47M $ 105,47M Исторический максимум: $ 0,09678 $ 0,09678 $ 0,09678 Исторический минимум: $ 0,02079801 $ 0,02079801 $ 0,02079801 Текущая цена: $ 0,02113944 $ 0,02113944 $ 0,02113944 Узнайте больше о цене RIZE (RIZE)

Токеномика RIZE (RIZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RIZE (RIZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZE, изучите текущую цену RIZE!

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