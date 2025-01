Что такое Rito (RITO)

Ritocoin is a fork of Ravencoin. Key changes from Ravencoin include a change to the X21S proof-of-work algorithm, a roadmap for masternodes to be added, and a strong community development emphasis placed on delivering easy to use end-user oriented features and add-on utilities. Full commitment to preventing FPGA, ASIC and even NiceHash from mining the coin.

Источник Rito (RITO) Официальный веб-сайт