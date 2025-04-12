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Цена Rings scETH (SCETH)

USD

График цены Rings scETH (SCETH) в реальном времени

$1,553.4
$1,553.4$1,553.4
+1.00%(1D)

Цена Rings scETH (SCETH) сегодня

Текущая цена Rings scETH (SCETH) сегодня составляет 1,554.34 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SCETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rings scETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Rings scETH в течение дня составляет +1.13%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Rings scETH (SCETH) - USD

За сегодня изменение цены Rings scETH на USD составило $ +17.29.
За последние 30 дней изменение цены Rings scETH на USD составило $ -287.2595960420.
За последние 60 дней изменение цены Rings scETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rings scETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +17.29+1.13%
30 дней$ -287.2595960420-18.48%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Rings scETH (SCETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Rings scETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1,533.15
$ 1,533.15$ 1,533.15

$ 1,585.36
$ 1,585.36$ 1,585.36

$ 2,834.79
$ 2,834.79$ 2,834.79

-0.26%

+1.13%

-14.59%

Рыночная информация Rings scETH (SCETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Источник Rings scETH (SCETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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