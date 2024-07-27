Токеномика RighteousRetail ($RRT) Откройте для себя ключевую информацию о RighteousRetail ($RRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RighteousRetail ($RRT) Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Официальный сайт: https://righteousretail.fun/ Whitepaper: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf Купить $RRT сейчас!

Токеномика и анализ цен RighteousRetail ($RRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RighteousRetail ($RRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 73,11K $ 73,11K $ 73,11K Общее предложение: $ 951,44M $ 951,44M $ 951,44M Оборотное предложение: $ 835,22M $ 835,22M $ 835,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,28K $ 83,28K $ 83,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RighteousRetail ($RRT)

Токеномика RighteousRetail ($RRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RighteousRetail ($RRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $RRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $RRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $RRT, изучите текущую цену $RRT!

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