Токеномика Rigel Protocol (RGP) Откройте для себя ключевую информацию о Rigel Protocol (RGP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rigel Protocol (RGP) The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Официальный сайт: https://www.rigelprotocol.com/ Купить RGP сейчас!

Токеномика и анализ цен Rigel Protocol (RGP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rigel Protocol (RGP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,53K $ 5,53K $ 5,53K Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 900,00K $ 900,00K $ 900,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,70K $ 30,70K $ 30,70K Исторический максимум: $ 6,88 $ 6,88 $ 6,88 Исторический минимум: $ 0,00371769 $ 0,00371769 $ 0,00371769 Текущая цена: $ 0,00613908 $ 0,00613908 $ 0,00613908 Узнайте больше о цене Rigel Protocol (RGP)

Токеномика Rigel Protocol (RGP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rigel Protocol (RGP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RGP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RGP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RGP, изучите текущую цену RGP!

Прогноз цены RGP Хотите узнать, куда может двигаться RGP? Наша страница прогноза цены RGP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RGP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!