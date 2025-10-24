Текущая цена Ricky The Raccoon сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RICKY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RICKY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ricky The Raccoon сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RICKY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RICKY прямо сейчас на MEXC.

Цена Ricky The Raccoon (RICKY)

Не в листинге

Текущая цена 1 RICKY в USD:

--
----
-13,00%1D
График цены Ricky The Raccoon (RICKY) в реальном времени
Информация о ценах Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00478606
$ 0,00478606$ 0,00478606

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

-13,05%

-6,31%

-6,31%

Текущая цена Ricky The Raccoon (RICKY) составляет --. За последние 24 часа RICKY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RICKY за все время составляет $ 0,00478606, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RICKY изменился на -0,55% за последний час, на -13,05% за 24 часа и на -6,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ricky The Raccoon (RICKY)

$ 51,16K
$ 51,16K$ 51,16K

--
----

$ 51,16K
$ 51,16K$ 51,16K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ricky The Raccoon составляет $ 51,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RICKY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,16K.

История цен Ricky The Raccoon (RICKY) в USD

За сегодня изменение цены Ricky The Raccoon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ricky The Raccoon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ricky The Raccoon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ricky The Raccoon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-13,05%
30 дней$ 0-31,10%
60 дней$ 0-66,69%
90 дней$ 0--

Что такое Ricky The Raccoon (RICKY)

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ricky The Raccoon (RICKY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ricky The Raccoon (USD)

Сколько будет стоить Ricky The Raccoon (RICKY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ricky The Raccoon (RICKY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ricky The Raccoon.

Проверьте прогноз цены Ricky The Raccoon!

RICKY на местную валюту

Токеномика Ricky The Raccoon (RICKY)

Понимание токеномики Ricky The Raccoon (RICKY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RICKY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ricky The Raccoon (RICKY)

Сколько стоит Ricky The Raccoon (RICKY) на сегодня?
Актуальная цена RICKY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RICKY в USD?
Текущая цена RICKY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ricky The Raccoon?
Рыночная капитализация RICKY составляет $ 51,16K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RICKY?
Циркулирующее предложение RICKY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RICKY?
RICKY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00478606 USD.
Какова была минимальная цена RICKY за все время (ATL)?
RICKY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RICKY?
Объем торгов за последние 24 часа для RICKY составляет -- USD.
Вырастет ли RICKY в цене в этом году?
RICKY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RICKY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Ricky The Raccoon (RICKY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.