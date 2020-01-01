Токеномика Rhino Ninja (RHINO) Откройте для себя ключевую информацию о Rhino Ninja (RHINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rhino Ninja (RHINO) In the evolving blockchain universe, $RHINO stands as a symbol of strength, wisdom, and resilience. Rhino Ninja, a timeless guardian devoted to justice and harmony, $RHINO embodies the mission of safeguarding and advancing blockchain technology. Guided by the vision of Satoshi, Rhino Ninja transcends timelines, protecting the decentralized ecosystem while empowering its growth. His unmatched strength and profound wisdom are wholly devoted to a singular mission: safeguarding the blockchain’s evolution and protecting the harmony of the blockchain universe. Wherever injustice threatens and chaos looms, Rhino Ninja rises to restore peace and uphold justice. He is the unyielding guardian, a beacon of hope in turbulent times. Официальный сайт: https://rhino.ninja Купить RHINO сейчас!

Токеномика и анализ цен Rhino Ninja (RHINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rhino Ninja (RHINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,48K $ 30,48K $ 30,48K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,48K $ 30,48K $ 30,48K Исторический максимум: $ 0,00283584 $ 0,00283584 $ 0,00283584 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030483 $ 0,00030483 $ 0,00030483 Узнайте больше о цене Rhino Ninja (RHINO)

Токеномика Rhino Ninja (RHINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rhino Ninja (RHINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RHINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RHINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RHINO, изучите текущую цену RHINO!

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