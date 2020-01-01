Токеномика Rezendeevil (RZNDE) Откройте для себя ключевую информацию о Rezendeevil (RZNDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rezendeevil (RZNDE) RZNDE is the The official Creator Token from Rezendeevil, one of the biggest YouTubers in Brazil with over 33.8M subscribers. The Token is a meme token of the YouTuber but also has utility attached to it. The token can be used to vote on decisions around his channel, used to purchase perks such as a follow back on Social Media, Addition to close friends, merchandise and more. The token is part of the XCAD Network Ecosystem and can be used within the XCAD Network application. Официальный сайт: https://www.rezendetoken.com Купить RZNDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Rezendeevil (RZNDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rezendeevil (RZNDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,63K $ 15,63K $ 15,63K Общее предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M Оборотное предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,63K $ 15,63K $ 15,63K Исторический максимум: $ 0,00204647 $ 0,00204647 $ 0,00204647 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rezendeevil (RZNDE)

Токеномика Rezendeevil (RZNDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rezendeevil (RZNDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RZNDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RZNDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RZNDE, изучите текущую цену RZNDE!

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