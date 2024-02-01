Токеномика Reward Protocol (REWD)

Токеномика Reward Protocol (REWD)

Откройте для себя ключевую информацию о Reward Protocol (REWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Reward Protocol (REWD)

Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.

Официальный сайт:
https://www.rewardprotocol.xyz
Whitepaper:
https://rewardprotocol.xyz/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Reward Protocol (REWD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reward Protocol (REWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 101,83K
$ 101,83K$ 101,83K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Reward Protocol (REWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Reward Protocol (REWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REWD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REWD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REWD, изучите текущую цену REWD!

Прогноз цены REWD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.