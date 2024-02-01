Токеномика Reward Protocol (REWD) Откройте для себя ключевую информацию о Reward Protocol (REWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reward Protocol (REWD) Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development. Официальный сайт: https://www.rewardprotocol.xyz Whitepaper: https://rewardprotocol.xyz/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Купить REWD сейчас!

Токеномика и анализ цен Reward Protocol (REWD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reward Protocol (REWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,83K $ 101,83K $ 101,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Reward Protocol (REWD)

Токеномика Reward Protocol (REWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reward Protocol (REWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REWD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REWD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REWD, изучите текущую цену REWD!

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