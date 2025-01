Что такое Reward Protocol (REWD)

Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.

Источник Reward Protocol (REWD) Whitepaper Официальный веб-сайт