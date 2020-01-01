Токеномика Revolotto (RVL)

Токеномика Revolotto (RVL)

Откройте для себя ключевую информацию о Revolotto (RVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Revolotto (RVL)

Revolotto is a decentralized cryptocurrency that grants investors holding (RVL) instant rewards on all transactions, and protects them with its unique coin circulation cycles and burn protocol.

Официальный сайт:
https://revolotto.net/

Токеномика и анализ цен Revolotto (RVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Revolotto (RVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 209,91M
$ 209,91M$ 209,91M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,50M
$ 6,50M$ 6,50M
Исторический максимум:
$ 4,13
$ 4,13$ 4,13
Исторический минимум:
$ 0,00089016
$ 0,00089016$ 0,00089016
Текущая цена:
$ 0,03094909
$ 0,03094909$ 0,03094909

Токеномика Revolotto (RVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Revolotto (RVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVL, изучите текущую цену RVL!

Прогноз цены RVL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.