Что такое Revolon (RPM)

Revolon is a web3 racing game built for PC using Unreal Engine 5 featuring competitive challenges against other players, climbing up the leaderboard, completing quests for victory, customizing vehicles, and trading in-game items in the marketplace. The game offers different game modes such as circuit racing, drift racing, street racing, off-roading, and motordrome. These modes are coupled with simple GameFi models.

