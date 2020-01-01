Токеномика Reversal (RVSL)

Токеномика Reversal (RVSL)

Откройте для себя ключевую информацию о Reversal (RVSL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Reversal (RVSL)

Reversal bot is a telegram tool for searching the vastness of the blockchain for tokens that wake up from dormancy after a long time and make a huge reversal.

Официальный сайт:
https://reversalbot.com/

Токеномика и анализ цен Reversal (RVSL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reversal (RVSL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,81K
$ 20,81K$ 20,81K
Исторический максимум:
$ 1,3
$ 1,3$ 1,3
Исторический минимум:
$ 0,01625401
$ 0,01625401$ 0,01625401
Текущая цена:
$ 0,02080791
$ 0,02080791$ 0,02080791

Токеномика Reversal (RVSL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Reversal (RVSL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RVSL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RVSL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVSL, изучите текущую цену RVSL!

Прогноз цены RVSL

Хотите узнать, куда может двигаться RVSL? Наша страница прогноза цены RVSL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.