Токеномика Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Откройте для себя ключевую информацию о Return Finance Lido stETH (RFSTETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Официальный сайт: https://return.finance/ Whitepaper: https://docs.return.finance/ Купить RFSTETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Return Finance Lido stETH (RFSTETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 Общее предложение: $ 6,85 $ 6,85 $ 6,85 Оборотное предложение: $ 6,85 $ 6,85 $ 6,85 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 Исторический максимум: $ 0,108476 $ 0,108476 $ 0,108476 Исторический минимум: $ 0,01883564 $ 0,01883564 $ 0,01883564 Текущая цена: $ 0,093137 $ 0,093137 $ 0,093137 Узнайте больше о цене Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Токеномика Return Finance Lido stETH (RFSTETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Return Finance Lido stETH (RFSTETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFSTETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFSTETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFSTETH, изучите текущую цену RFSTETH!

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