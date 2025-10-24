Текущая цена RETRO KIDS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RETRO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETRO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена RETRO KIDS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RETRO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETRO прямо сейчас на MEXC.

Цена RETRO KIDS (RETRO)

График цены RETRO KIDS (RETRO) в реальном времени
Информация о ценах RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Текущая цена RETRO KIDS (RETRO) составляет --. За последние 24 часа RETRO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RETRO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RETRO изменился на -- за последний час, на -1,61% за 24 часа и на -4,96% за последние 7 дней.

Рыночная информация RETRO KIDS (RETRO)

Текущая рыночная капитализация RETRO KIDS составляет $ 8,02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RETRO составляет 999,90M, а общее предложение – 999902029.722075. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,02K.

История цен RETRO KIDS (RETRO) в USD

За сегодня изменение цены RETRO KIDS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RETRO KIDS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RETRO KIDS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RETRO KIDS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,61%
30 дней$ 0-93,58%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

Источник RETRO KIDS (RETRO)

Токеномика RETRO KIDS (RETRO)

Понимание токеномики RETRO KIDS (RETRO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETRO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RETRO KIDS (RETRO)

Сколько стоит RETRO KIDS (RETRO) на сегодня?
Актуальная цена RETRO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RETRO в USD?
Текущая цена RETRO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RETRO KIDS?
Рыночная капитализация RETRO составляет $ 8,02K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RETRO?
Циркулирующее предложение RETRO составляет 999,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RETRO?
RETRO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена RETRO за все время (ATL)?
RETRO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RETRO?
Объем торгов за последние 24 часа для RETRO составляет -- USD.
Вырастет ли RETRO в цене в этом году?
RETRO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETRO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии RETRO KIDS (RETRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.