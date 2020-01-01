Токеномика Respect The Pump (PUMP) Откройте для себя ключевую информацию о Respect The Pump (PUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Respect The Pump (PUMP) Respect The Pump is a meme coin which celebrates the incipient bull market and the strength of the "pump" which most cryptocurrencies on the Solana blockchain have recently experienced. This bull market token is set to endure through the remainder of this market cycle as it reflects the overall "pump" of the bull run rather than any specific meta or meme fad within the Web3 space. Respect the Pump is a timeless, transhistorical brand for a token that allows the creation of a vast and diverse community. Официальный сайт: https://www.respectthepump.club Купить PUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Respect The Pump (PUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Respect The Pump (PUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,18K $ 6,18K $ 6,18K Общее предложение: $ 994,12M $ 994,12M $ 994,12M Оборотное предложение: $ 994,12M $ 994,12M $ 994,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,18K $ 6,18K $ 6,18K Исторический максимум: $ 0,00194925 $ 0,00194925 $ 0,00194925 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Respect The Pump (PUMP)

Токеномика Respect The Pump (PUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Respect The Pump (PUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMP, изучите текущую цену PUMP!

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