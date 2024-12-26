Цена Resolv RLP (RLP)
Текущая цена Resolv RLP (RLP) сегодня составляет 1.14 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 39.03M USD. Цена RLP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Resolv RLP:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 217.62K USD
- Изменение цены Resolv RLP в течение дня составляет +1.28%
- Оборотное предложение составляет 34.29M USD
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За сегодня изменение цены Resolv RLP на USD составило $ +0.01434718.
За последние 30 дней изменение цены Resolv RLP на USD составило $ +0.0355212600.
За последние 60 дней изменение цены Resolv RLP на USD составило $ +0.0716190180.
За последние 90 дней изменение цены Resolv RLP на USD составило $ +0.079713548325677.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01434718
|+1.28%
|30 дней
|$ +0.0355212600
|+3.12%
|60 дней
|$ +0.0716190180
|+6.28%
|90 дней
|$ +0.079713548325677
|+7.52%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Resolv RLP: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.34%
+1.28%
-0.83%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;
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|1 RLP к AUD
A$1.824
|1 RLP к GBP
￡0.9006
|1 RLP к EUR
€1.083
|1 RLP к USD
$1.14
|1 RLP к MYR
RM5.1072
|1 RLP к TRY
₺40.1508
|1 RLP к JPY
¥179.265
|1 RLP к RUB
₽113.601
|1 RLP к INR
₹97.3674
|1 RLP к IDR
Rp18,387.0942
|1 RLP к PHP
₱66.8724
|1 RLP к EGP
￡E.57.8892
|1 RLP к BRL
R$7.1706
|1 RLP к CAD
C$1.6416
|1 RLP к BDT
৳136.002
|1 RLP к NGN
₦1,761.9726
|1 RLP к UAH
₴47.7204
|1 RLP к VES
Bs58.14
|1 RLP к PKR
Rs316.8402
|1 RLP к KZT
₸589.7562
|1 RLP к THB
฿38.8056
|1 RLP к TWD
NT$37.2438
|1 RLP к CHF
Fr1.0032
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