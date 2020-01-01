Токеномика ResearchCoin (RSC) Откройте для себя ключевую информацию о ResearchCoin (RSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ResearchCoin (RSC) The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Официальный сайт: https://www.researchhub.com/ Купить RSC сейчас!

Токеномика и анализ цен ResearchCoin (RSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ResearchCoin (RSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42.61M $ 42.61M $ 42.61M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 114.62M $ 114.62M $ 114.62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 371.76M $ 371.76M $ 371.76M Исторический максимум: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Исторический минимум: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Текущая цена: $ 0.371788 $ 0.371788 $ 0.371788 Узнайте больше о цене ResearchCoin (RSC)

Токеномика ResearchCoin (RSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ResearchCoin (RSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSC, изучите текущую цену RSC!

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