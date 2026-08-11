Сегодняшняя цена reptilecoin

Текущая цена reptilecoin (REPTILECOIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REPTILECOIN на USD составляет $ 0 за REPTILECOIN.

На данный момент reptilecoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23,868, при оборотном предложении 999.64M REPTILECOIN. В течение последних 24 часов, REPTILECOIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе REPTILECOIN изменился на -0.56% за последний час и на -42.83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация reptilecoin (REPTILECOIN)

Рыночная капитализация $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Оборотное предложение 999.64M 999.64M 999.64M Общее предложение 999,636,178.902284 999,636,178.902284 999,636,178.902284

Текущая рыночная капитализация reptilecoin составляет $ 23.87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение REPTILECOIN составляет 999.64M, а общее предложение – 999636178.902284. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.87K.