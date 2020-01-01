Токеномика RENA Finance (RENA) Откройте для себя ключевую информацию о RENA Finance (RENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RENA Finance (RENA) RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers. Официальный сайт: https://rena.finance/ Купить RENA сейчас!

Токеномика и анализ цен RENA Finance (RENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RENA Finance (RENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 539,25K $ 539,25K $ 539,25K Исторический максимум: $ 1,61 $ 1,61 $ 1,61 Исторический минимум: $ 0,03164163 $ 0,03164163 $ 0,03164163 Текущая цена: $ 0,04900445 $ 0,04900445 $ 0,04900445 Узнайте больше о цене RENA Finance (RENA)

Токеномика RENA Finance (RENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RENA Finance (RENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENA, изучите текущую цену RENA!

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