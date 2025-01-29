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Цена RENA Finance (RENA)

USD

График цены RENA Finance (RENA) в реальном времени

$0.06791
$0.06791$0.06791
-3.50%(1D)

Цена RENA Finance (RENA) сегодня

Текущая цена RENA Finance (RENA) сегодня составляет 0.06791 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена RENA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RENA Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.75 USD
- Изменение цены RENA Finance в течение дня составляет -3.55%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели RENA Finance (RENA) - USD

За сегодня изменение цены RENA Finance на USD составило $ -0.00250069444051933.
За последние 30 дней изменение цены RENA Finance на USD составило $ -0.0051372828.
За последние 60 дней изменение цены RENA Finance на USD составило $ -0.0114495648.
За последние 90 дней изменение цены RENA Finance на USD составило $ +0.00815083720132498.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00250069444051933-3.55%
30 дней$ -0.0051372828-7.56%
60 дней$ -0.0114495648-16.85%
90 дней$ +0.00815083720132498+13.64%

Анализ цен RENA Finance (RENA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен RENA Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.066354
$ 0.066354$ 0.066354

$ 0.070529
$ 0.070529$ 0.070529

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

--

-3.55%

-9.11%

Рыночная информация RENA Finance (RENA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.75
$ 26.75$ 26.75

0.00
0.00 0.00

Что такое RENA Finance (RENA)

RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers.

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Источник RENA Finance (RENA)

Официальный веб-сайт

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RENA на местную валюту

1 RENA к AUD
A$0.108656
1 RENA к GBP
0.054328
1 RENA к EUR
0.0645145
1 RENA к USD
$0.06791
1 RENA к MYR
RM0.2981249
1 RENA к TRY
2.4291407
1 RENA к JPY
¥10.5416693
1 RENA к RUB
6.65518
1 RENA к INR
5.8782896
1 RENA к IDR
Rp1,095.3224273
1 RENA к PHP
3.9679813
1 RENA к EGP
￡E.3.4104402
1 RENA к BRL
R$0.3972735
1 RENA к CAD
C$0.0971113
1 RENA к BDT
8.244274
1 RENA к NGN
105.4499689
1 RENA к UAH
2.8535782
1 RENA к VES
Bs3.87087
1 RENA к PKR
Rs18.9210842
1 RENA к KZT
35.0592166
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