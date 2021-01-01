Токеномика Relation Native Token (REL) Откройте для себя ключевую информацию о Relation Native Token (REL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Relation Native Token (REL) What is the project about? Relation protocol is a decentralized social graph protocol. What makes your project unique? elation builds a groundbreaking Web3 social data layer that empowers users with control over their social identities and data. Built on decentralized technology, it offers privacy, ownership, and tokenized incentives. With an integrated semantic graph, AI capabilities, and social assets, Relation is shaping the future of social networking in a decentralized and user-centric manner. History of your project. Since 2021 10th Oct What’s next for your project? Building Relation Protocol What can your token be used for? Network support in future scalability solutions, 2. Social credential validators, 3. Protocol governance, 4. Staking for raising proposals, 5, Payment for protocol services Официальный сайт: https://relationlabs.ai/home Whitepaper: https://docs.relationlabs.ai/whitepaper Купить REL сейчас!

Токеномика и анализ цен Relation Native Token (REL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Relation Native Token (REL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 437,17K $ 437,17K $ 437,17K Исторический максимум: $ 0,092357 $ 0,092357 $ 0,092357 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00043717 $ 0,00043717 $ 0,00043717 Узнайте больше о цене Relation Native Token (REL)

Токеномика Relation Native Token (REL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Relation Native Token (REL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REL, изучите текущую цену REL!

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