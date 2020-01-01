Токеномика Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Откройте для себя ключевую информацию о Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Официальный сайт: https://rektburgundy.com Whitepaper: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Купить MXNBC сейчас!

Токеномика и анализ цен Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,96K $ 66,96K $ 66,96K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 726,09M $ 726,09M $ 726,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,22K $ 92,22K $ 92,22K Исторический максимум: $ 0,0011062 $ 0,0011062 $ 0,0011062 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Токеномика Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXNBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXNBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXNBC, изучите текущую цену MXNBC!

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