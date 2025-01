Что такое RegularPresale (REGU)

Regular Presale is an IDO Launchpad Project. Its primary purpose is to list quality IDO projects within its body. His biggest goal is to build bridges on the Solana-BSC-Polygon networks land and to make IDO projects in three networks.

Источник RegularPresale (REGU) Официальный веб-сайт