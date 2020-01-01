Токеномика Reflections of Dissonance AI (AIKA) Откройте для себя ключевую информацию о Reflections of Dissonance AI (AIKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reflections of Dissonance AI (AIKA) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Официальный сайт: https://aika-sol.com/ Купить AIKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Reflections of Dissonance AI (AIKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reflections of Dissonance AI (AIKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44.42K $ 44.42K $ 44.42K Общее предложение: $ 989.02M $ 989.02M $ 989.02M Оборотное предложение: $ 989.02M $ 989.02M $ 989.02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44.42K $ 44.42K $ 44.42K Исторический максимум: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Токеномика Reflections of Dissonance AI (AIKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reflections of Dissonance AI (AIKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIKA, изучите текущую цену AIKA!

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