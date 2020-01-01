Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) Откройте для себя ключевую информацию о RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Tether USD (rsvUSDT) is a token that users receive when they deposit USDT, which replaces USDT for cross-chain operations to Layer 2. The USDT stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvUSDT holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvUSDT to retrieve the principal and all returns in USDT. Официальный сайт: https://www.reddio.com/ Купить RSVUSDT сейчас!

Токеномика и анализ цен RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,96K $ 4,96K $ 4,96K Общее предложение: $ 4,30K $ 4,30K $ 4,30K Оборотное предложение: $ 4,30K $ 4,30K $ 4,30K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,53K $ 2,53K $ 2,53K Исторический максимум: $ 0,588713 $ 0,588713 $ 0,588713 Исторический минимум: $ 0,576645 $ 0,576645 $ 0,576645 Текущая цена: $ 0,588654 $ 0,588654 $ 0,588654 Узнайте больше о цене RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)

Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSVUSDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSVUSDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSVUSDT, изучите текущую цену RSVUSDT!

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