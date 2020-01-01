Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)
Информация о RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Tether USD (rsvUSDT) is a token that users receive when they deposit USDT, which replaces USDT for cross-chain operations to Layer 2. The USDT stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvUSDT holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvUSDT to retrieve the principal and all returns in USDT.
Токеномика и анализ цен RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RSVUSDT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RSVUSDT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSVUSDT, изучите текущую цену RSVUSDT!
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