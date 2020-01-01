Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)

Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)

Откройте для себя ключевую информацию о RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)

RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Tether USD (rsvUSDT) is a token that users receive when they deposit USDT, which replaces USDT for cross-chain operations to Layer 2. The USDT stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvUSDT holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvUSDT to retrieve the principal and all returns in USDT.

Официальный сайт:
https://www.reddio.com/

Токеномика и анализ цен RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,96K
$ 4,96K$ 4,96K
Общее предложение:
$ 4,30K
$ 4,30K$ 4,30K
Оборотное предложение:
$ 4,30K
$ 4,30K$ 4,30K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,53K
$ 2,53K$ 2,53K
Исторический максимум:
$ 0,588713
$ 0,588713$ 0,588713
Исторический минимум:
$ 0,576645
$ 0,576645$ 0,576645
Текущая цена:
$ 0,588654
$ 0,588654$ 0,588654

Токеномика RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RSVUSDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RSVUSDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSVUSDT, изучите текущую цену RSVUSDT!

Прогноз цены RSVUSDT

Хотите узнать, куда может двигаться RSVUSDT? Наша страница прогноза цены RSVUSDT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.