Токеномика RedHive (HIV3) Откройте для себя ключевую информацию о RedHive (HIV3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RedHive (HIV3) RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem. Официальный сайт: https://redhive.ai/ Купить HIV3 сейчас!

Токеномика и анализ цен RedHive (HIV3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RedHive (HIV3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 242,72K $ 242,72K $ 242,72K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 242,72K $ 242,72K $ 242,72K Исторический максимум: $ 0,01788068 $ 0,01788068 $ 0,01788068 Исторический минимум: $ 0,00128621 $ 0,00128621 $ 0,00128621 Текущая цена: $ 0,00242718 $ 0,00242718 $ 0,00242718 Узнайте больше о цене RedHive (HIV3)

Токеномика RedHive (HIV3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RedHive (HIV3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIV3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIV3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIV3, изучите текущую цену HIV3!

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