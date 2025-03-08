Цена Redemption Of Pets (ROP)
Текущая цена Redemption Of Pets (ROP) сегодня составляет 0.40421 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 404.21K USD. Цена ROP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Redemption Of Pets:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 45.99K USD
- Изменение цены Redemption Of Pets в течение дня составляет -15.14%
- Оборотное предложение составляет 1.00M USD
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За сегодня изменение цены Redemption Of Pets на USD составило $ -0.0721550899375964.
За последние 30 дней изменение цены Redemption Of Pets на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Redemption Of Pets на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Redemption Of Pets на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0721550899375964
|-15.14%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Redemption Of Pets: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-6.98%
-15.14%
+7.39%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
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