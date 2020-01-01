Токеномика Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Токеномика Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.

Официальный сайт:
https://www.reddio.com/

Токеномика и анализ цен Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 180,31K
$ 180,31K$ 180,31K
Общее предложение:
$ 73,00
$ 73,00$ 73,00
Оборотное предложение:
$ 73,00
$ 73,00$ 73,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 180,31K
$ 180,31K$ 180,31K
Исторический максимум:
$ 2 808,41
$ 2 808,41$ 2 808,41
Исторический минимум:
$ 854,43
$ 854,43$ 854,43
Текущая цена:
$ 2 470,05
$ 2 470,05$ 2 470,05

Токеномика Reddio Vault Ethereum (RSVETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Reddio Vault Ethereum (RSVETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RSVETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RSVETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSVETH, изучите текущую цену RSVETH!

Прогноз цены RSVETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.