Токеномика Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Откройте для себя ключевую информацию о Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reddio Vault Ethereum (RSVETH) RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH. Официальный сайт: https://www.reddio.com/ Купить RSVETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 180,31K $ 180,31K $ 180,31K Общее предложение: $ 73,00 $ 73,00 $ 73,00 Оборотное предложение: $ 73,00 $ 73,00 $ 73,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 180,31K $ 180,31K $ 180,31K Исторический максимум: $ 2 808,41 $ 2 808,41 $ 2 808,41 Исторический минимум: $ 854,43 $ 854,43 $ 854,43 Текущая цена: $ 2 470,05 $ 2 470,05 $ 2 470,05 Узнайте больше о цене Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Токеномика Reddio Vault Ethereum (RSVETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reddio Vault Ethereum (RSVETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSVETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSVETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSVETH, изучите текущую цену RSVETH!

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