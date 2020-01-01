Токеномика Recon Solana (RECON) Откройте для себя ключевую информацию о Recon Solana (RECON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Recon Solana (RECON) Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience. Официальный сайт: https://solrecon.xyz/ Купить RECON сейчас!

Токеномика и анализ цен Recon Solana (RECON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Recon Solana (RECON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.15K $ 3.15K $ 3.15K Общее предложение: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Оборотное предложение: $ 849.92M $ 849.92M $ 849.92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.70K $ 3.70K $ 3.70K Исторический максимум: $ 0.00029252 $ 0.00029252 $ 0.00029252 Исторический минимум: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Recon Solana (RECON)

Токеномика Recon Solana (RECON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Recon Solana (RECON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RECON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RECON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RECON, изучите текущую цену RECON!

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