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Цена Receive Access Ecosystem (RAE)

USD

График цены Receive Access Ecosystem (RAE) в реальном времени

$0.845417
$0.845417$0.845417
+4.30%(1D)

Цена Receive Access Ecosystem (RAE) сегодня

Текущая цена Receive Access Ecosystem (RAE) сегодня составляет 0.845417 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.82M USD. Цена RAE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Receive Access Ecosystem:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.61K USD
- Изменение цены Receive Access Ecosystem в течение дня составляет +4.36%
- Оборотное предложение составляет 4.52M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене RAE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах RAE.

Ценовые показатели Receive Access Ecosystem (RAE) - USD

За сегодня изменение цены Receive Access Ecosystem на USD составило $ +0.03535679.
За последние 30 дней изменение цены Receive Access Ecosystem на USD составило $ +0.0295956820.
За последние 60 дней изменение цены Receive Access Ecosystem на USD составило $ -0.0886561754.
За последние 90 дней изменение цены Receive Access Ecosystem на USD составило $ -0.0950535110654729.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.03535679+4.36%
30 дней$ +0.0295956820+3.50%
60 дней$ -0.0886561754-10.48%
90 дней$ -0.0950535110654729-10.10%

Анализ цен Receive Access Ecosystem (RAE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Receive Access Ecosystem: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.791251
$ 0.791251$ 0.791251

$ 0.918774
$ 0.918774$ 0.918774

$ 14.04
$ 14.04$ 14.04

-0.02%

+4.36%

+0.14%

Рыночная информация Receive Access Ecosystem (RAE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 60.61K
$ 60.61K$ 60.61K

4.52M
4.52M 4.52M

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Источник Receive Access Ecosystem (RAE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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