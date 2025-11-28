Токеномика Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Токеномика Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Откройте для себя ключевую информацию о Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 23:04:29 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 599,67K
$ 599,67K$ 599,67K
Общее предложение:
$ 972,02M
$ 972,02M$ 972,02M
Оборотное предложение:
$ 872,02M
$ 872,02M$ 872,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 668,44K
$ 668,44K$ 668,44K
Исторический максимум:
$ 0,00367015
$ 0,00367015$ 0,00367015
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00068822
$ 0,00068822$ 0,00068822

Информация о Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Официальный сайт:
https://recc.finance

Токеномика Real Estate Crypto Crowfunding (RECC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RECC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RECC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RECC, изучите текущую цену RECC!

Прогноз цены RECC

Хотите узнать, куда может двигаться RECC? Наша страница прогноза цены RECC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»