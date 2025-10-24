Цена Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
Текущая цена Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) составляет $0,00184067. За последние 24 часа RECC торговался в диапазоне от $ 0,00181902 до $ 0,00202546, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RECC за все время составляет $ 0,00367015, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, RECC изменился на +0,17% за последний час, на -9,12% за 24 часа и на -26,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Real Estate Crypto Crowfunding составляет $ 1,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RECC составляет 886,10M, а общее предложение – 986104127.3314732. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,82M.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,00018479221936809
|-9,12%
|30 дней
|$ +0,0002268012
|+12,32%
|60 дней
|$ +0,0011978647
|+65,08%
|90 дней
|$ +0,00157398092487489446
|+590,19%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
