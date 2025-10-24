Что такое Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers ("sellers") with crypto or fiat investors ("buyers") who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor's share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Сколько стоит Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) на сегодня? Актуальная цена RECC в USD – 0,00184067 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RECC в USD? $ 0,00184067 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RECC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Real Estate Crypto Crowfunding? Рыночная капитализация RECC составляет $ 1,63M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RECC? Циркулирующее предложение RECC составляет 886,10M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RECC? RECC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00367015 USD . Какова была минимальная цена RECC за все время (ATL)? RECC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RECC? Объем торгов за последние 24 часа для RECC составляет -- USD . Вырастет ли RECC в цене в этом году? RECC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RECC для более подробного анализа.

