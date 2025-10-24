Текущая цена Real Estate Crypto Crowfunding сегодня составляет 0,00184067 USD. Следите за обновлениями цены RECC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RECC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Real Estate Crypto Crowfunding сегодня составляет 0,00184067 USD. Следите за обновлениями цены RECC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RECC прямо сейчас на MEXC.

Цена Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Текущая цена 1 RECC в USD:

$0,00184067
$0,00184067
-9,10%1D
График цены Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в реальном времени
Информация о ценах Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00181902
$ 0,00181902
Мин 24Ч
$ 0,00202546
$ 0,00202546
Макс 24Ч

$ 0,00181902
$ 0,00181902

$ 0,00202546
$ 0,00202546

$ 0,00367015
$ 0,00367015

$ 0
$ 0

+0,17%

-9,12%

-26,50%

-26,50%

Текущая цена Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) составляет $0,00184067. За последние 24 часа RECC торговался в диапазоне от $ 0,00181902 до $ 0,00202546, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RECC за все время составляет $ 0,00367015, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RECC изменился на +0,17% за последний час, на -9,12% за 24 часа и на -26,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 1,63M
$ 1,63M

--
--

$ 1,82M
$ 1,82M

886,10M
886,10M

986 104 127,3314732
986 104 127,3314732

Текущая рыночная капитализация Real Estate Crypto Crowfunding составляет $ 1,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RECC составляет 886,10M, а общее предложение – 986104127.3314732. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,82M.

История цен Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в USD

За сегодня изменение цены Real Estate Crypto Crowfunding на USD составило $ -0,00018479221936809.
За последние 30 дней изменение цены Real Estate Crypto Crowfunding на USD составило $ +0,0002268012.
За последние 60 дней изменение цены Real Estate Crypto Crowfunding на USD составило $ +0,0011978647.
За последние 90 дней изменение цены Real Estate Crypto Crowfunding на USD составило $ +0,00157398092487489446.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00018479221936809-9,12%
30 дней$ +0,0002268012+12,32%
60 дней$ +0,0011978647+65,08%
90 дней$ +0,00157398092487489446+590,19%

Что такое Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Прогноз цены Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Сколько будет стоить Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Real Estate Crypto Crowfunding.

Проверьте прогноз цены Real Estate Crypto Crowfunding!

RECC на местную валюту

Токеномика Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Понимание токеномики Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RECC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Сколько стоит Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) на сегодня?
Актуальная цена RECC в USD – 0,00184067 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RECC в USD?
Текущая цена RECC в USD составляет $ 0,00184067. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Real Estate Crypto Crowfunding?
Рыночная капитализация RECC составляет $ 1,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RECC?
Циркулирующее предложение RECC составляет 886,10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RECC?
RECC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00367015 USD.
Какова была минимальная цена RECC за все время (ATL)?
RECC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RECC?
Объем торгов за последние 24 часа для RECC составляет -- USD.
Вырастет ли RECC в цене в этом году?
RECC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RECC для более подробного анализа.
