Что такое ReadySwap (RS)

Elevate your on-chain trading capabilities on the Solana network with our Telegram bot. Through top of the line technology and a robust suite of innovative features, execution & functionality are seamlessly blended, right at your fingertips. ReadySwap is a Telegram based bot that grants you the power of functionality on your mobile device. Make swaps at light-speed or set limit orders to automate your execution and effortlessly manage your portfolio on the go. Stay ready and never miss an opportunity again.

