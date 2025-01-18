Цена ReactorFusion (RF)
Текущая цена ReactorFusion (RF) сегодня составляет 0.00996844 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена RF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ReactorFusion:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.49K USD
- Изменение цены ReactorFusion в течение дня составляет -17.38%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены ReactorFusion на USD составило $ -0.002097244868830733.
За последние 30 дней изменение цены ReactorFusion на USD составило $ +0.0071805932.
За последние 60 дней изменение цены ReactorFusion на USD составило $ +0.0047298034.
За последние 90 дней изменение цены ReactorFusion на USD составило $ +0.002138483959567675.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.002097244868830733
|-17.38%
|30 дней
|$ +0.0071805932
|+72.03%
|60 дней
|$ +0.0047298034
|+47.45%
|90 дней
|$ +0.002138483959567675
|+27.31%
Ознакомьтесь с последним анализом цен ReactorFusion: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.12%
-17.38%
-12.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? ReactorFusion, a native lending and borrowing market on zkSync era, is based on Compound Finance and offers unique bribe-reward tokenomics. What makes your project unique? By combining these powerful elements, ReactorFusion paves the way for a clear, logical, and innovative approach to DeFi lending markets in the zkSync era ecosystem. History of your project. Launched as a 1st launchpad project of Velocore What’s next for your project? With the ambition to become the leading platform in zkSync era, ReactorFusion strives to provide the most advantageous incentives for money markets and maintain the deepest liquidity within the ecosystem. In doing so, the platform aims to transform the decentralized financial landscape and provide users with a sophisticated lending and borrowing experience. What can your token be used for? Most of the protocol's revenue is shared with the token holders through staking.
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