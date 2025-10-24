Текущая рыночная капитализация ReachX Mainnet составляет $ 7,74M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RX составляет 500,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,47M.

Текущая цена ReachX Mainnet (RX) составляет $0,01547096. За последние 24 часа RX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RX за все время составляет $ 0,02014509, а минимальная – $ 0,01326584.

История цен ReachX Mainnet (RX) в USD

За сегодня изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0,0000000000.

За последние 60 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0,0000000000.

За последние 90 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0.