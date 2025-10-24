Текущая цена ReachX Mainnet сегодня составляет 0,01547096 USD. Следите за обновлениями цены RX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ReachX Mainnet сегодня составляет 0,01547096 USD. Следите за обновлениями цены RX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RX

Информация о цене RX

Официальный сайт RX

Токеномика RX

Прогноз цен RX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ReachX Mainnet

Цена ReachX Mainnet (RX)

Не в листинге

Текущая цена 1 RX в USD:

$0,01547096
$0,01547096$0,01547096
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ReachX Mainnet (RX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:00:19 (UTC+8)

Информация о ценах ReachX Mainnet (RX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02014509
$ 0,02014509$ 0,02014509

$ 0,01326584
$ 0,01326584$ 0,01326584

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена ReachX Mainnet (RX) составляет $0,01547096. За последние 24 часа RX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RX за все время составляет $ 0,02014509, а минимальная – $ 0,01326584.

Что касается краткосрочной динамики, RX изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ReachX Mainnet (RX)

$ 7,74M
$ 7,74M$ 7,74M

--
----

$ 15,47M
$ 15,47M$ 15,47M

500,00M
500,00M 500,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ReachX Mainnet составляет $ 7,74M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RX составляет 500,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,47M.

История цен ReachX Mainnet (RX) в USD

За сегодня изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены ReachX Mainnet на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней$ 0--

Что такое ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ReachX Mainnet (RX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ReachX Mainnet (USD)

Сколько будет стоить ReachX Mainnet (RX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ReachX Mainnet (RX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ReachX Mainnet.

Проверьте прогноз цены ReachX Mainnet!

RX на местную валюту

Токеномика ReachX Mainnet (RX)

Понимание токеномики ReachX Mainnet (RX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ReachX Mainnet (RX)

Сколько стоит ReachX Mainnet (RX) на сегодня?
Актуальная цена RX в USD – 0,01547096 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RX в USD?
Текущая цена RX в USD составляет $ 0,01547096. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ReachX Mainnet?
Рыночная капитализация RX составляет $ 7,74M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RX?
Циркулирующее предложение RX составляет 500,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RX?
RX достиг максимальной цены (ATH) в 0,02014509 USD.
Какова была минимальная цена RX за все время (ATL)?
RX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01326584 USD.
Каков объем торгов RX?
Объем торгов за последние 24 часа для RX составляет -- USD.
Вырастет ли RX в цене в этом году?
RX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:00:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ReachX Mainnet (RX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.