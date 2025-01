Что такое RawBlock (RWB)

RawBlock is a revolutionary, scalable, and robust Layer-1 blockchain optimized for interconnectivity. RawBlock is an innovative platform that utilizes the powerful Ethereum Virtual Machine (EVM) to guarantee smooth integration with a wide range of decentralized and web3 dApps.

