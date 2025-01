Что такое Ratio Protocol (RATIO)

Ratio Finance is a Quantitative Risk Assessment Protocol. It’s first use case is allowing investors in the Solana ecosystem to extend the capabilities of their liquidity provisioning efforts by minting stable coins (USDr), using their LP tokens as collateral. Our mission is to unlock the liquidity of Solana’s assets and minimize the downside risk for liquidity providers in the DeFi ecosystem with complete transparency.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ratio Protocol (RATIO) Официальный веб-сайт