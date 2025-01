Что такое Rangers Fan Token (RFT)

Rangers Fan Tokens are offered on the Bitcichain infrastructure. You can support your team by purchasing Rangers Fan Tokens and have a say in your club by participating in special events and surveys created for fans. RFT Token is a token project developed on the Bitcichain infrastructure.

Источник Rangers Fan Token (RFT) Официальный веб-сайт