Токеномика Ramon (RAMON) Откройте для себя ключевую информацию о Ramon (RAMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ramon (RAMON) Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Официальный сайт: https://ramon.meme Whitepaper: https://docs.ramon.foundation Купить RAMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Ramon (RAMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ramon (RAMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,85K $ 3,85K $ 3,85K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 899,98M $ 899,98M $ 899,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,28K $ 4,28K $ 4,28K Исторический максимум: $ 0,01314718 $ 0,01314718 $ 0,01314718 Исторический минимум: $ 0,00000245 $ 0,00000245 $ 0,00000245 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ramon (RAMON)

Токеномика Ramon (RAMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ramon (RAMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAMON, изучите текущую цену RAMON!

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