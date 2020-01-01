Токеномика Ramon (RAMON)

Токеномика Ramon (RAMON)

Откройте для себя ключевую информацию о Ramon (RAMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ramon (RAMON)

Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3.

With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets.

Официальный сайт:
https://ramon.meme
Whitepaper:
https://docs.ramon.foundation

Токеномика и анализ цен Ramon (RAMON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ramon (RAMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,85K
$ 3,85K$ 3,85K
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 899,98M
$ 899,98M$ 899,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,28K
$ 4,28K$ 4,28K
Исторический максимум:
$ 0,01314718
$ 0,01314718$ 0,01314718
Исторический минимум:
$ 0,00000245
$ 0,00000245$ 0,00000245
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Ramon (RAMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ramon (RAMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAMON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAMON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAMON, изучите текущую цену RAMON!

Прогноз цены RAMON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.