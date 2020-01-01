Токеномика raiseme (RAISEME)
Информация о raiseme (RAISEME)
$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments.
While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community.
It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun.
Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.
Токеномика и анализ цен raiseme (RAISEME)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене raiseme (RAISEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика raiseme (RAISEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики raiseme (RAISEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RAISEME, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RAISEME.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAISEME, изучите текущую цену RAISEME!
Прогноз цены RAISEME
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.