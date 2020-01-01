Токеномика raiseme (RAISEME) Откройте для себя ключевую информацию о raiseme (RAISEME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о raiseme (RAISEME) $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. Официальный сайт: https://www.funraise.space/ Купить RAISEME сейчас!

Токеномика и анализ цен raiseme (RAISEME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене raiseme (RAISEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,07K $ 17,07K $ 17,07K Общее предложение: $ 997,99M $ 997,99M $ 997,99M Оборотное предложение: $ 997,99M $ 997,99M $ 997,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,07K $ 17,07K $ 17,07K Исторический максимум: $ 0,00015273 $ 0,00015273 $ 0,00015273 Исторический минимум: $ 0,00001605 $ 0,00001605 $ 0,00001605 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене raiseme (RAISEME)

Токеномика raiseme (RAISEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики raiseme (RAISEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAISEME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAISEME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAISEME, изучите текущую цену RAISEME!

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