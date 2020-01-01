Токеномика raiseme (RAISEME)

Токеномика raiseme (RAISEME)

Откройте для себя ключевую информацию о raiseme (RAISEME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о raiseme (RAISEME)

$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments.

While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community.

It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun.

Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

Официальный сайт:
https://www.funraise.space/

Токеномика и анализ цен raiseme (RAISEME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене raiseme (RAISEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,07K
$ 17,07K$ 17,07K
Общее предложение:
$ 997,99M
$ 997,99M$ 997,99M
Оборотное предложение:
$ 997,99M
$ 997,99M$ 997,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,07K
$ 17,07K$ 17,07K
Исторический максимум:
$ 0,00015273
$ 0,00015273$ 0,00015273
Исторический минимум:
$ 0,00001605
$ 0,00001605$ 0,00001605
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика raiseme (RAISEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики raiseme (RAISEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAISEME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAISEME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAISEME, изучите текущую цену RAISEME!

Прогноз цены RAISEME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.