Токеномика Rainmaker Games (RAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rainmaker Games (RAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rainmaker Games (RAIN) We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players. Официальный сайт: https://rmg.io/ Купить RAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rainmaker Games (RAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rainmaker Games (RAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,39K $ 11,39K $ 11,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 444,47M $ 444,47M $ 444,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,63K $ 25,63K $ 25,63K Исторический максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rainmaker Games (RAIN)

Токеномика Rainmaker Games (RAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rainmaker Games (RAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIN, изучите текущую цену RAIN!

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