Токеномика Rain Coin (RAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rain Coin (RAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rain Coin (RAIN) RAIN is a decentralized, daily rewarding coin. Официальный сайт: https://raincoin.xyz Whitepaper: https://raincoin.xyz/whitepaper Купить RAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rain Coin (RAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain Coin (RAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,99M $ 3,99M $ 3,99M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,99M $ 3,99M $ 3,99M Исторический максимум: $ 18,02 $ 18,02 $ 18,02 Исторический минимум: $ 0,832767 $ 0,832767 $ 0,832767 Текущая цена: $ 4,01 $ 4,01 $ 4,01 Узнайте больше о цене Rain Coin (RAIN)

Токеномика Rain Coin (RAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rain Coin (RAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIN, изучите текущую цену RAIN!

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