Токеномика Rain by Virtuals (RAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rain by Virtuals (RAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rain by Virtuals (RAIN) Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/5632 Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true Купить RAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rain by Virtuals (RAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain by Virtuals (RAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 125,07K $ 125,07K $ 125,07K Общее предложение: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M Оборотное предложение: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 125,07K $ 125,07K $ 125,07K Исторический максимум: $ 0,00196853 $ 0,00196853 $ 0,00196853 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012518 $ 0,00012518 $ 0,00012518 Узнайте больше о цене Rain by Virtuals (RAIN)

Токеномика Rain by Virtuals (RAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rain by Virtuals (RAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIN, изучите текущую цену RAIN!

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