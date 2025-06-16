Цена Rain by Virtuals (RAIN)
Текущая цена Rain by Virtuals (RAIN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 189,39K USD. Цена RAIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rain by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Rain by Virtuals в течение дня составляет +5,70%
- Оборотное предложение составляет 999,12M USD
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За сегодня изменение цены Rain by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rain by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rain by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rain by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5,70%
|30 дней
|$ 0
|+41,87%
|60 дней
|$ 0
|+610,43%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rain by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,44%
+5,70%
+28,28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
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